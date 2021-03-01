التراث الحضاري الثوري لشعب -لگش- يتجدد في أحفادهم في -الناصرية- - كاظم حبيب

2021/03/01 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب منذ أكثر من عام ونصف العام تجتاح الناصرية المظاهرات الشعبية الاحتجاجية المتواصلة المطالبة بحقوق الشعب أولاً وأهل الناصرية وشبيبتها من الإناث والذكور ثانيا.



وبدلاً من الاستجابة لها تواجه يومياً بإرهاب الحكومة وأجهزتها الأمنية والميليشيات الطائفية المسلحة الأعضاء في الحشد الشعبي بالرصاص الحي وبسقوط المزيد من القتلى والجرحى والمعوقين.



هذه الروح الثورية الساطعة تعبر عن روح الشعب ورفضه للظلم والاضطهاد ......





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