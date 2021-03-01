القبض على نصابين يبيعان أراض زراعية ببغداد

2021/03/01 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاثنين، تفاصيل حادث قتل غامضة في بغداد، فيما تم القبض على متهمين آخرين بالنصب والاحتيال في بيع أراض زراعية.

وذكرت المديرية، في بيان إن “مفارز مكافحة اجرام باب الشيخ تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصلت بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣٠ ولمجهولية عنوان المتهم الهارب”، مبينة أن “الاوراق التحقيقية الخاصة بالمجنى عليه أحيلت إلى المكتب، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والاستعانة بالمصادر والقبض على المتهم”.

وأشارت إلى “تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وتم إجراء كشف الدلالة وقرر القاضي المختص توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ ق.ع “.

وأضافت “فيما تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام الخضراء من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهم بممارسة النصب والاحتيال ببيع الأراضي الزراعية في منطقة الكاظمية، تم تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتم توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٥٦ ق.ع”.

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