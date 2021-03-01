غاز الشمال يتعاقد مع الاعبين محترفين دوليين

2021/03/01 | 12:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد نادي غاز الشمال الرياضي في كركوك مع اربعة لاعبين محترفين بغية تمثيل فريقه الكروي في الدوري العراقي للدرجة الاولى، حيث وصلت البطاقات الدولية للاعبين ليصبحوا ضمن صفوف الفريق، واللاعبين هم كل من مازن عصام سردار ( مهاجم ) مواليد 1999 مثل المنتخب السوري للشباب والاولمبي وكذلك اندية النضال والشرطة والفتوة، وعمار علي المستت ( مدافع ) مواليد 1991 مثل منتخب سوريا للناشئين والشباب والاولمبي وكذلك اندية الفتوة وحطين والوثبة والوحدة، ومحمد حسين جعفر ( صانع العاب ) مواليد 1991 مثل منتخبات الناشئين والشباب والاولمبي والاول للمنتخب اللبناني وكذلك اندية ( النجمة والريسينغ والصفاء والبرج ) حائز على بطولة الدوري مع النجمة وكذلك شارك في كاس الاتحاد الاسيوي ودوري ابطال العرب مع نفس النادي، و عبدالعزيز كوني ( وسط ارتكاز ) مواليد 1989 من مالي مثل العديد من الاندية في العراق منها الجوية والنجف وكربلاء .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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