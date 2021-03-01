جدل وانتقاد بشأن مشروع قانون مواجهة كورونا

2021/03/01 | 12:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب يوم الاثنين، جلسة اعتيادية لمناقشة عدة مشاريع قوانين ابرزها مسودة قانون مواجهة كورونا المستجد في العراق.

واثارت فقرات مسودة القانون جدلا بضمنها اعفاء جهات عديدة من اي مسؤولية قانونية في حال حدوث ضرر باي من اللقاحات بعد اعلان الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، احالة مشروع القانون الى مجلس النواب.

وقال المحلل السياسي علي البديري لـPUKmedia: ان اللقاحات القادمة من الصين يتم اختزالها للمسؤولين، موضحا، ان الحالات الطارئة التي تمر بها البلاد لاتحتاج الى قانون.

واضاف: ان اية حالة طوارىء تتطلب تسخير كافة المؤسسات لطاقتها لمعالجة الحالة، مشيرا الى وجود ما وصفه بتقصير حكومي وضعف في الاداء، وتهرب من وزارة الصحة بكافة مؤسساتها، التي اصبحت محطة لتمويل الاحزاب السياسية وزيادة مواردها، وان الواقع الصحي لا يتم الانفاق عليه الا بنسبة 10% ربما.

PUKmedia خاص

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