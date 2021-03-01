2021/03/01 | 12:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت حصيلة اصابات كورونا في ذي قار، اليوم الاثنين، إلى اكثر من 140 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر طبي بأن “نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

ولفت المصدر، إلى أن “عدد الفحوصات في المحافظة بلغت 564 شخصا مشتبه بإصابتهم بالفيروس “.

وأضاف، ان “هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، وبهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للإصابات 28781 اصابة منذ ظهور الوباء”.

هذا وكانت محافظة ذي قار، قد سجلت أمس الاحد، انخفاضا ملحوظا بأعداد الاصابات حيث بلغت 114 إصابة فقط.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تسجل ارتفاعًا جديدًا باصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تسجل ارتفاعًا جديدًا باصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).