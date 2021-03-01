ارتفاع اسعارالنفط في الاسواق العالمية

2021/03/01 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار، اليوم الاثنين، عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز ضخمة، إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب.وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.24 دولار، ما يوازي 1.9 بالمئة إلى 65.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش.وانتهى العمل بعقود أبريل يوم […]

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