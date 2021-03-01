أكثر من 20 مليون شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا في بريطانيا

2021/03/01 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى أكثر من عشرين مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بريطانيا، وفق ما أعلنت الحكومة.

وفي تغريدة على تويتر طالب رئيس الوزراء بوريس جونسون الجميع قبول تلقي اللقاح مبينا ان كل حقنة تحدث فرقا في المعركة ضد الجائحة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشعر البلاد البالغ عدد سكانها ستة وستين مليون نسمة، والتي تضررت بشدة من الوباء، بالقلق من جراء اكتشاف نسخة متحورة جديدة على اراضيها تُعتبَر أكثر خطورة.

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