طهران ترفض اتهامات نتنياهو بشأن تفجير استهدف سفينة إسرائيلية

2021/03/01 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت إيران اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقوفها وراء تفجير استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان، محذرة من إحداث توترات.

وعبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن رفضه الشديد لهذا الاتهام مشيرا إلى أن تحركات إسرائيل مثيرة للشك، وأنها تدرك أن طهران سترد على أي تهديد بشكل صارم ودقيق.

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