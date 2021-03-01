دراسة جديدة تحسم الجدل حول سبب انقراض الديناصورات

2021/03/01 | 12:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فريق من الباحثين في الجامعة الحرة في بروكسل (VUB) إنه وجد دليلا قاطعا على أن انقراض الديناصورات من على وجه الأرض قبل 66 مليون سنة كان بسبب نيزك.

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