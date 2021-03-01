الكاظمي: استخدام منطق القوة ولي الأذرع هو رهان خاسر على المدى القريب والبعيد

2021/03/01 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، الاثنين (1 آذار 2021)، أن استخدام منطق القوة ولي الأذرع يعد رهاناً خاسراً على المدى القريب والبعيد.

وقال الكاظمي، رداً على سؤال بشأن استهداف المنطقة الخضراء في حوار صحفي تابعته (بغداد اليوم): "من جانبنا نرى أن أفضل سبيل لإعادة الأمور إلى نصابها على صعيد العلاقات الطبيعية في المنطقة ومن منطلق المصالح المتبادلة هو سبيل التشاور الدبلوماسي والوصول عبر طاولة المفاوضات إلى إيجاد الحلول المتوازنة التي تراعي مطالب الجميع ومصالحهم".

وأضاف: "أما استخدام منطق القوة والتلويح بغير ذلك من أساليب لي الأذرع فهو رهان خاسر على المدى القريب والبعيد ولا يخدم مصالح أحد، بل يتعارض مع مصالح شعوب المنطقة ويصعد حالة عدم الاستقرار والتوتر فيها".

وتابع الكاظمي أن "الأجهزة الأمنية تتابع العصابات الخارجة على القانون التي تحاول خلط الأوراق عبر عمليات القصف الصاروخي هنا أو هناك".

وأكمل رئيس الوزراء: "لدينا معتقلون ومتورطون سيعرضون على القضاء، ومسارنا واحد هو مسار الدولة العراقية واحترام قوانينها واتفاقاتها وقراراتها".

وأشار إلى أن "قرار السلم والحرب هو قرار الدولة وليس قراراً يتخذه أفراد هنا أو مجموعات هناك، وأي تجاوز على قرار الدولة سيواجه بسلطة القانون وملاحقة المتسببين به بما يحكم به القضاء".

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