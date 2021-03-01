الحداد يؤكد في عيد المعلم ضرورة تفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين

2021/03/01 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / هنأ نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد اليوم الأثنين ، الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم ، مؤكدا انهم نواة المجتمع والركيزة الأساسية لتقدم الشعوب.وقال الحداد في برقية تهنئة :" بهذه المناسبة نعبر بفخر عن مشاعرنا الصادقة ونقدم أحر التهاني والتبريكات إلى أساتذتنا المعلمين الأفاضل والمعلمات الفاضلات، ونؤكد مجدداً اهمية رعاية هذه الشريحة وتقديم الدعم والمساندة لقطاع التربية والتعليم من خلال التشريعات والقوانين النافذة وأسنادها على المستوى الحكومي ، بتوفير كافة المستلزمات الدراسية وبناء المدارس في عموم البلاد".وشدد على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي بما ينسجم مع تطور العلم والتكنولوجيا، والإهتمام بالجانب المعيشي والصحي للمعلم، ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المسيرة التعليمية في عموم البلاد وتفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين ./انتهى8

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