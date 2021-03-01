وزير الثقافة : زيارة البابا للنجف الاشرف علامة بارزة في تعزيز السلم الاجتماعي

2021/03/01 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد وزير الثقافة حسن ناظم ان زيارة البابا إلى العراق تعطي إشارة إلى التسامح والمحبة.وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة :" ان لقاء البابا مع السيد السيستاني تتويج لحركة عالمية مع الحوار ".واوضح :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بمراعاة طلبات ومستلزمات الإعلاميين بشأن الحضور لزيارة البابا"، مؤكدا :" ان زيارة البابا فرصة لإنعاش السياحة وشرعنا بالتفكير في مشاريع تعقب الزيارة".واشار وزير الثقافة الى ان : زيارة البابا إلى النجف الأشرف علامة بارزة في تعزيز السلم الاجتماعي./انتهى9

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