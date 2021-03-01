البابا فرنسيس يزور العراق من 5 إلى 8 آذار

2021/03/01 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ البابا فرنسيس الجمعة زيارة

للعراق تستمر حتى الثامن من آذار/مارس

هي الأولى لحبر أعظم إلى هذا البلد دعما

لأحد أقدم الجماعات المسيحية في العالم

التي تقلص عدد أفرادها إلى 400 ألف بعد

نزاعات واضطهادات

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