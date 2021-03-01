2021/03/01 | 12:47 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يبدأ البابا فرنسيس الجمعة زيارة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يزور العراق من 5 إلى 8 آذار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
للعراق تستمر حتى الثامن من آذار/مارس
هي الأولى لحبر أعظم إلى هذا البلد دعما
لأحد أقدم الجماعات المسيحية في العالم
التي تقلص عدد أفرادها إلى 400 ألف بعد
نزاعات واضطهادات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يزور العراق من 5 إلى 8 آذار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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