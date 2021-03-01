التحالف الدولي : ملتزمون بدعم العراق ضد الارهاب والهجمات الصاروخية

2021/03/01 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائبُ قائدِ قوةِ المهامِ المشتركة

للتحالف الدولي اللواء "كفين كاتسي"، إن

الهجماتِ الصاروخية َ تُشكل تهديداً

للعراق، مؤكداً إلتزامَ التحالف بدعمِ

القواتِ العراقية في التصدي للهجمات ضد

البعثاتِ الدب

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