2021/03/01 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم بعض الأشخاص على ارتكاب جرائم قتل

دفاعا عن النفس نتيجة لتعرضهم الى سطو

ليلي أو اختطاف أو أي اعتداء خطير ولم

يكن لهم خيار سوى القتل، لكن ذلك لا

يعفيهم من المساءلة القانونية، بحسب

متخصصين.

وفيما يش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي :القتل دفاعا عن النفس "جريمة" إذا لم يكتسب شروط الإباحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي :القتل دفاعا عن النفس "جريمة" إذا لم يكتسب شروط الإباحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).