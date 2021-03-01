العمليات المشتركة تعقد اجتماعاً أمنياً وعشائرياً موسعاً في ديالى

2021/03/01 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ، اليوم الاثنين، اجتماعاً أمنياً وعشائرياً موسعاً لأهالي مناطق زور الحنطة والإصلاح في جلولاء لمناقشة تطهير هذه المناطق من بقايا داعش الارهابي، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الفريق الركن الشمري للسومرية نيوز، انه "تم اتخاذ مجموعة من القرارات اهمها تشكيل لجان مشتركة بين الاهالي والقوات الامنية وكذلك المحافظة على الأسيجة الموجودة، وقيام الجيش بمسك هذه المناطق وفتح نقاط امنية فيها".

واضاف ان "المواطنين خولت القوات الامنية كافة باتخاذ الاجراءات المطلوبة لحماية مناطقهم من الإرهاب".ومن جانبه، عَبَرَ الأهالي عن ترحيبهم بالإجراءات الامنية التي تنفذها القطعات الامنية هناك، بما فيها فتح الطرق داخل البساتين وتطهيرها.

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