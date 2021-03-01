طهران تطالب واشنطن برفع العقوبات قبل إجراء أي محادثات بشأن الاتفاق النووي

2021/03/01 | 12:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، انه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية أولا، إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

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