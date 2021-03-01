اجتماع أمني بين الحشد والجيش والعشائر في ديالى لإسناد العمليات الجارية

2021/03/01 | 12:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقدت قيادات من الحشد الشعبي والجيش العراقي، الأثنين، اجتماعا مع العشائر في محافظة ديالى لإسناد العمليات الجارية في المحافظة.

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وقال قائد عمليات الحشد في ديالى طالب الموسوي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2021)، إن "قيادات الحشد والجيش عقدت اجتماعا مع العشائر في محافظة ديالى لإسناد العمليات الجارية لملاحقة خلايا داعش وتأمين المناطق التي تشهد تحركات إرهابية شمال شرق ديالى".

وأكد الموسوي ان "هناك ترحيبا من الأهالي سيما وأن العمليات تهدف لفرض الأمن والاستقرار ومنع الإعتداءات الإرهابية التي تطال المدنيين والأمنيين ومصالحهم في مناطق زور الشيخ بابا التابعة لقضاء جلولاء شمال شرق ديالى".

وطمأن الموسوي الأهالي، بحسب البيان، فيما أكد ان "العملية بعيدة عن التجريف والهدف منها فتح الطرق وتنظيف وتطهير منطقة الزور بشكل كامل للوصول إلى مخابئ الإرهاب وتأمين ضفتي نهر ديالى"، مضيفا ان "العملية تهدف لملاحقة عناصر داعش وتدمير مضافاتهم لتطبيق الخطة التي وضعت من قيادتي الجيش والحشد لمنع التهديد المعادي من تنظيم داعش الإرهابي".

وكشفت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، عن أهداف العملية الأخيرة في ديالى، فيما اشارت الى ان العملية سيكون لها بعد ستراتيجي مهم.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (1 آذار 2021)، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة انطلقت في ديالى عملية تهدف لملاحقة العناصر الارهابية المتواجدين في زور الإصلاح وهي منطقة وعرة وفيها كثافة زراعية عالية".

وأوضح، انه "بمشاركة الفرق التاسعة والخامسة والحشد الشعبي الخاص بديالى تم قتل عدد كبير من الارهابيين وشق الطرق باتجاه مضافاتهم بمشاركة الجهد الهندسي للفرقة ووزارة الدفاع".

وأشار الخفاجي، إلى أن "العملية سيكون لها بعد ستراتيجي مهم في تواجد الارهابيين في تلك المنطقة"، مشدداً انها "كفيلة في منع الخروقات الأمنية في تلك المنطقة، وستفرض الأمن بمناطق جلولاء وشمال خانقين المناطق المحيطة بزور الإصلاح".

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