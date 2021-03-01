محافظ السليمانية: لقاح كورونا سيصل اليوم الى اقليم كوردستان

2021/03/01 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ السليمانية عن موعد وصول اللقاح المضاد لفايروس كورونا في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، داعيا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور هفال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان اللقاح المضاد لفايروس كورونا سيصل اليوم الاثنين الى اقليم كوردستان وبعد ذلك ستصل حصة محافظة السليمانية.

واضاف: ان حصة محافظة السليمانية من كمية اللقاح ستكون 110 الف جرعة من اللقاح في المرحلة الاولى سيمنح اللقاح الى منتسبي وزارة الصحة وبعد ذلك سيمنح اللقاح الى منتسبي وزارة التربية والمسنين والمصابين بامراض مزمنة.

واوضح: ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان ستجتمع اليوم لمناقشة الاوضاع الصحية ومقترحاتنا ستكون تشديد الاجراءات الصحية والوقائية وحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية.

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