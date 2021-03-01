العمليات المشتركة تكشف عن أهداف العملية الأخيرة في ديالى

2021/03/01 | 12:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن أهداف العملية الأخيرة في ديالى، فيما اشارت الى ان العملية سيكون لها بعد ستراتيجي مهم.وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة انطلقت في ديالى عملية تهدف لملاحقة العناصر الارهابية المتواجدين في زور الإصلاح وهي منطقة وعرة وفيها كثافة زراعية عالية”.وأوضح، انه “بمشاركة الفرق التاسعة والخامسة والحشد الشعبي الخاص بديالى تم قتل عدد كبير من الارهابيين وشق الطرق باتجاه مضافاتهم بمشاركة الجهد الهندسي للفرقة ووزارة الدفاع”.وأشار الخفاجي، إلى أن “العملية سيكون لها بعد ستراتيجي مهم في تواجد الارهابيين في تلك […]

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