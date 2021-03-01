ذكريات القسوة

2021/03/01 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /عبدالزهرة محمد الهنداوي كان العراق، مازال يلعق جراحاته الغائرة في النفوس والأجساد، من اثر الحرب مع ايران، التي استمر أوارها مشتعلا ثمان سنوات.وقبل ان تُشفى جراح تلك الحرب، وشهقة النَفَس، الخالي من دُخان المدافع، لم تكتمل ، حلّت الكارثة الثانية، التي أجهزت على ماتبقى من الحرب الاولى.دولة تغزو دولة، وتعلن ضمها اليها، […]

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