الكهرباء تكشف تفاصيل خططها لتنويع مصادر الطاقة

2021/03/01 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة الكهرباء،الاثنين، عن تفاصيل خططها لتنويع مصادر الطاقة، فيما رجحت وصول انتاج الطاقة الى 22 الف ميكا واط خلال الصيف المقبل.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى العبادي في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مساعي من قبل وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة واعتماد الطاقة الشمسية والطاقات البديلة لتدوير النفايات، والتي تبلورت بإحالة جولة التراخيص الأولى في 5 محافظات".واضاف، أن "الاحالات في الجولة الأولى تمت بعد دراسة العروض الفنية والتجارية، بواقع 755 ميكا واط في محافظات النجف وكربلاء وبابل والسماوة والقادسية"، مبيناً ان "هذه الجولة تسعى الى توليد الطاقة من خلال الطاقات الشمسية عبر نصب الواح شمسية في كل من المحافظات الخمس وبالتعاون مع المحافظين كون مشاريع الطاقة الشمسية تحتاج الى تخصيص قطع اراضٍ".وأشار إلى أن "محافظي النجف وكربلاء والقادسية وبابل كانوا متعاونين في هذا المجال وخصصوا مجموعة من الأراضي كما تمت مخاطبة مجموعة من المحافظين لاستحصال الموافقات بشأن تخصيص الأراضي لتتمكن الوزارة من إحالة جولة التراخيص الثانية في المحافظات لتكون الطاقة الشمسية رديفة لمعالجة وضع المنظومة". واوضح، ان "الجولة الاولى والتي تتضمن 755 ميكا واط سيبدأ العمل عليها ومن المتوقع ان تكون في الصيف المقبل جاهزة للعمل"، لافتا الى ان "الوزارة كانت قد اجرت مباحثات مع وزارة النفط لكونها تروم نصب منظومات الطاقة الشمسية في الحقول النفطية لتوليد 750 ميكا واط والتي ستكون خاصة فقط لوزارة النفط، وستستفيد منها المنشآت الحيوية للوزارة وبالتالي سينعكس ايجابياً على وضع الطاقة الكهربائية و منظومة الطاقة".وتابع، ان "هذه المنشآت الحيوية تستهلك كثيرا من الطاقة، مؤكداً أن نصب هذه المشاريع سيوفر الطاقة لتلك المشاريع النفطية ما سيخفف من العبء على المنظومة الكهربائية عموما".ولفت الى ان "هناك جملة أعمال كبيرة لاجراء الصيانات منها الدورية والاضطرارية لادامة عمل محطات الانتاج وإكمال الصيانات مع قرابة حلول فصل الصيف، مبيناً انه من المتوقع ان يصل الانتاج المستهدف لهذا العام خلال فصل الصيف إلى 22 الف ميكاواط". وبين ان "الصيف الماضي وصل الانتاج إلى 19 الف ميكا واط ، لافتا الى ان الوزارة تسعى في الانتاج الحالي قبل الصيف هو الوصول إلى 22 الف ميكا واط في حال معاودة الجانب الإيراني اطلاق الغاز ، حيث هناك انحسار لاطلاق الغاز الإيراني".ومضى بالقول: انه "سيتم ادخال محطات توليدية في الشهر الرابع للوصول الى معدل انتاج 22 الف ميكا واط قبل الصيف وهذا سينعكس ايجابيا على وضع الطاقة". ونوه بأن "الوزارة ماضية في مشاريع الطاقة الشمسية، حيث سيقسم العمل إلى مراحل، منها هنالك مشاريع بواقع 300 ميكا واط في كربلاء فيما لو نجحت هذه الشركات العاملة على إنتاج جزء منها سيدخل للمنظومة، مستبعداً اكمال مشاريع الطاقة الشمسية خلال الصيف المقبل". واكد العمل على "معاودة تدفق الغاز الايراني للوصول إلى 22 الف ميكا واط إضافة إلى اكتمال الصيانات الدورية ، حيث هناك وحدات توليدية ستدخل للخدمة في نهاية الشهر الرابع". وبين ان "ساعات التجهيز لن تكون متساوية في المحافظات ويتحدد بحجم التجاوزات على الشبكة" ، مبيناً ان "ذلك مرهون بعوامل عدة منها التزام المواطنين وعدم التجاوز وكذلك بحجم الاستهلاك إضافة إلى العوامل الاخرى كاعطاب المحولات الموجودة في الشبكة".واستدرك موسى بالقول أن "الوزارة لديها عقود مع الشركات الحكومية والقطاع الخاص لاستيراد المحولات والتي وصلت دفعة أولى منها وهناك دفعات اخرى ستصل، الا انه لا يمكن التكهن بساعات التجهيز للصيف المقبل".

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