الموقف الوبائي اليومي في النجف يسجل انخفاضاً طفيفاً بلا وفيات

2021/03/01 | 13:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الاثنين، عن تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2021)، انه "تم اجراء 1623 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR

- الاصابات_الجديدة : 278

- حالات_الشفاء : 494

- الوفيات : 0

واشارت الدائرة الى انه "من بين الأصابات (8) أصابات من منتسبي دائرة صحة المحافظة".

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 33099مجموع حالات الشفاء : 26470مجموع الوفيات : 350مجموع الحالات تحت العلاج : 6279مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 2929

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