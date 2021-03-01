صانعة الهواتف الصينية Xiaomi تخطط لدخول عالم السيارات الكهربائية

2021/03/01 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعمل شركة Xiaomi المصنعة للهواتف الصينية حالياً، على خطة طويلة الأجل من شأنها أن تسمح للشركة بالتدخل في صناعة السيارات، وتحديداً تصنيع سيارة كهربائية.

قليل من التفاصيل

تتوفر القليل من التفاصيل في الوقت الحالي، لكن بحسب تقرير صيني في LatePost ، يشير إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى.



لذلك في حين أن الهدف هو بناء سيارة كهربائية، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت Xiaomi تريد إطلاق سيارتها الخاصة أم ستكون مصنع لشركة أخرى.



ومع ذلك، أكد التقرير إلى أن المشروع قيد العمل حالياً تحت الإشراف الدقيق من مؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، مما يشير إلى أن Xiaomi تعتبر تصنيع سيارة كهربائية مشروعاً بالغ الأهمية على المدى الطويل.

ليست المرة الأولى

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستكشف فيها Xiaomi صناعة السيارات، حيث طورت الشركة بالفعل نموذجاً أولياً يسمى Micar عام 2018، في محاولة لإختبار تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية.



ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا المشروع القديم يمكن أن يساعد في إنتاج النموذج الجديد.



من ناحية أخرى ، يشير التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi التقى بمؤسس شركة Tesla Elon Musk قبل عدة سنوات لمناقشة تصنيع المركبات الكهربائية، ولكن لم تتم مشاركة المزيد من التفاصيل.



يذكر أن Xiaomi كانت قد إشتثمرت بالفعل في العديد من شركات السيارات الكهربائية، معظمها يقع في الصين، بما فيها Xpeng Motor وNio.

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