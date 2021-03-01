خلية الازمة تلمس “مؤشرات ايجابية” للوباء.. تغييرات في شكل الحظر قريبًا

2021/03/01 | 13:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

الموقف الوبائي الحالي يبشر بخيروالفترة القادمة ستشهد حظر تام لمدة اسبوع واحد يتبعها حظر جزئي لاسبوع ثاني فقط

النائب الدكتور جواد الموسويمقرر خلية الازمة النيابية

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