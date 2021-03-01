رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات وتخفيف توترات المنطقة

2021/03/01 | 13:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، مع عدد من السفراء الجدد ضرورة العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات وتخفيف توترات المنطقة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، إن “برهم صالح تسلم اليوم في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية مصر العربية وليد محمد إسماعيل، وأستراليا باولا إليزابيث كانلي، وإندونيسيا ايلمار […]

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