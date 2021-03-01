2021/03/01 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ليث جواد يقدم بعض الأشخاص على ارتكاب جرائم قتل دفاعا عن النفس نتيجة لتعرضهم الى سطو ليلي ‏أو اختطاف أو أي اعتداء خطير ولم يكن لهم خيار سوى القتل، لكن ذلك لا يعفيهم من المساءلة ‏القانونية، بحسب متخصصين.‏ وفيما يشير قاض إلى أن قانون العقوبات وضع شروط ومحددات لجرائم الدفاع عن النفس ‏يجب توفرها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإباحة..



شرط لحق الدفاع الشرعي عن النفس المركز الخبري الوطني.

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