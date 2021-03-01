كان عبد المهدي يبرر القمع والكاظمي يراوغ - علي عرمش شوكت

2021/03/01 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت اسقطت انتفاضة تشرين، الجزار عبد المهدي، لكن نُصب مصطفى الكاظمي خلفاً عنه ليستكمل نهج سلفه الذي لا يختلف عن مسلكه سوى باشكال اداء القمع المسلط على شباب حراك الشارع المنتفض.



ومن اوجه الاختلاف كان السلف " عبد المهدي " يبرر بصورة وقحة لشراسة ارهاب السلطة.



غير ان الخلف " الكاظمي " يعطي من الكلام حلاوة ويروغ عن القمع...



كقوله المكرر السمج انه " ولي الدم وسينتقم للشهداء".



غير انه سرعان ما " يُغلس " التزا ......





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