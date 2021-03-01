خلية الازمة تعلن فرض حظر التجوال الشامل الاسبوع المقبل

2021/03/01 | 13:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الأزمة في مجلس النواب، الاثنين، وجود حظر تام لمدة اسبوع في البلاد، بسبب فيروس كورونا.

وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي في بيان مقتضب إن “الموقف الوبائي الحالي يبشر بخير، والفترة القادمة ستشهد حظراً تاماً لمدة اسبوع واحد، يتبعها حظر جزئي لاسبوع ثاني فقط”.

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