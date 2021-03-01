2021/03/01 | 13:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، إلقاء القبض على (١٤) متهما بتجارة المخدرات في محافظات عدة.

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