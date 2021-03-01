خلية الأزمة النيابية: الفترة القادمة ستشهد فرض حظر تام

2021/03/01 | 13:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الأزمة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، وجود حظر تام لمدة اسبوع في البلاد، بسبب فيروس كورونا.وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي في بيان مقتضب، إن “الموقف الوبائي الحالي يبشر بخير، والفترة القادمة ستشهد حظراً تاماً لمدة اسبوع واحد، يتبعها حظر جزئي لاسبوع ثاني فقط”.ورجحت وزارة الصحة والبيئة، يوم امس الاحد، […]

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