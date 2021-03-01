مكْرُ البيجيديين يبُور. - سعيد الكحل

2021/03/01 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل يواصل البيجيديون مسلسل مكرهم ضد الدولة والشعب والنظام دون وازع ديني أو ضمير أخلاقي أو رادع دستوري .



مكْر متأصل فيهم ثقافة وعقيدة إيديولوجية منذ النشأة الأولى وسيلازمهم على مدى حياتهم السياسية والحزبية المحكومة بتلك العقائد التي تعلو على مصلحة الوطن والشعب .



فهم يدورون مع عقائدهم الإيديولوجية حيث دارت حتى وإن صادمت مصالح الوطن وناقضتها .فهم لم يأتوا إلى الحياة السياسية من باب خدمة الصالح العام وتقو ......





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