تعليق من الصحة العراقية حول إمكانية فرض حظر التجوال الشامل

2021/03/01 | 14:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الصحة، الاثنين، على ان قرار تمديد الحظر مرهون بمستجدات الموقف الوبائي.

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وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي الساند للوزارة ربى فلاح الحسن في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (1 اذار 2021) إن " امكانية تمديد الحظر او تشديدة بعد انتهاء المدة تدرس من قبل اللجنة الاستشارية لوزارة الصحة وكل قرار لايبت الا بعد اقرار اللجنة العليا او ربما لا تقره وهذا يعتمد على مستجدات ودراسة الموقف الوبائي وعدد الاصابات".

وعبرت خلية الازمة النيابية، الاثنين، عن تفاؤلها بالموقف الوبائي المسجل مؤخراً، فيما رجحت ان تشهد الفترة القادمة حظر تام لمدة اسبوع يتبعها حظر جزئي لأسبوع اخر.

وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2021)، إن "الموقف الوبائي الحالي يبشر بخير، والفترة القادمة ستشهد حظر تام لمدة اسبوع واحد يتبعها حظر جزئي لاسبوع ثاني فقط".

واضاف الموسوي، ان "آلية الدوام الرسمي للعام الدراسي الحالي لغاية الآن هو إجراء الامتحانات النهائية الكترونياً"، ان "الامتحانات الالكترونية لا تشمل الدراسات العليا والمراحل المنتهية لكليات الطب البشري".

و أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن قطعاتها تواصل تنفيذها لتوجيهات خلية الأزمة بشأن الحظرين الشامل والجزئي، مبينة أنها اتخذت إجراءات مشددة بحق مخترقي الحظر من سائقي الدراجات النارية و"التكتك"، فيما نفت فيه قيادة العمليات المشتركة شائعة منح "باجات الاستثناء" لغير مستحقيها من إعلاميين وغيرهم.

الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، قال للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (1 اذار 2021)، بأن "العمليات المشتركة أوكلت إليها مهمة مساعدة خلية الأزمة، وذلك من خلال إشراكنا بالاستثناءات، وقد طالبنا بأن تكون الأولوية للصحفيين، لذا جرى استثناء القنوات والإذاعات وبعض الصحف، بينما يكون عمل بقية الصحف والوكالات الخبرية بطريقة بث (أونلاين)".

ولفت الخفاجي، إلى أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بما يتعلق بديمومة حياة المواطنين والشاحنات الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الانشائية، فقد جرت تهيئة طرق خاصة لغرض تنقلها".

وفي ما يتعلق بالاجتهادات الشخصية واختلاف الأوامر من سيطرة الى أخرى، بين الخفاجي، أن "هذه الاجتهادات، مع الأسف، غير مدروسة، وغالباً ما يجري الاتصال بنا للاستعلام وتوضيحها، وفعلاً نقوم باللازم وتسهيل الكثير من الأمور".

وبشأن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن توزيع 9 آلاف باج للاستثناء والتنقل خلال الحظر، أوضح الخفاجي أن "عدد الباجات التي جرى توزيعها لا يتجاوز 5 آلاف باج للاستثناء، وهي مخصصة للوكالات والاذاعات والقنوات الفضائية، وجرى تحديد أعداد المستفيدين منها في كل جهة، كما أن الباجات مرقمة ولا يمكن التلاعب بها أو تزويرها".

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن الحد من السلالة المتحورة "الخطيرة" من فيروس كورونا، مرهون بالتزام المواطنين بالحظر الصحي.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة هذا اليوم، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 شباط 2021)، "نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك نقيّم عاليًا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه".

وأضاف، أن "تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء".

وتابع، أن "العمليات الإستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره، ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلًا ونهارًا في ملاحقة خلايا الإرهاب".

ولفت إلى أنه "لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن أجهزتنا الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام".

واشار الى انه "بعد ان كان مهددا بالانهيار، احتياطي النقد الأجنبي للعراق اخذ بالتصاعد، ومتوقع له ان يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، منذ البدء بالإجراءات الاصلاحية وتغيير سعر الصرف"، مضيفاً انه "كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل".

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