إيران تشترط رفع العقوبات قبل التفاوض مع أمريكا

2021/03/01 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت إيران اليوم الإثنين إن على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة عليها أولاً، إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده: “على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها ترامب تجاه طهران.



إذا كانت تريد محادثات مع إيران، عليها أولاً رفع العقوبات”.

وأضاف أن إيران ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تقليص التعاون معها.

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