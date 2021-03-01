2021/03/01 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن منع فتاة حاولت الانتحار في العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة قي بيان تلقاه “المركز الخبري”، أن “مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام تمكنت بالتعاون والتنسيق مع قيادة شرطة محافظة بغداد من اقناع فتاة بعمر ال ١٦ عاما، من العدول عن نية الانتحار بسبب ضعف الحالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة بغداد والمجتمعية تمنعان فتاة من الانتحار ببغداد المركز الخبري الوطني.

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