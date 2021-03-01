كورونا نكس راية اعظم دولة

2021/03/01 | 14:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدون هذه الايام لما يأتي من قادم المدونات ذلك اننا مشغولين اما بمصائب المعيشة او في التنافس التجاري فالنفط استكشف في كاليفورنيا وتكساس من قبل البشرية وكان يباع على انه ادوية جلدية للحيوانات والمواشي ثم ( اديسون ) اضاء به الدنيا وحول الليل نهارآ وجعل للوقت قيمة ثم وصلت الاخباريات المتواترة على ان بلدا اسمه العراق يحتوي على المادة ذاتها فأعيدت المعاهدة البريطانية لكي تتحول دولة العراق لثلاث ولايات الموصل ( كوردستان الاقليم ) ولاية بغداد وولاية البصرة وبسبب استكشافه اولآ في كوردستان ( كركوك ) اسوة بكاليفورنيا ونيوجرسي.ففي 25ـ 10ـ 1927 خرج النفط في باي حسن وبابا كركر لدرجة ان 14 عاملآ و5 مهندسين لم يتمكنوا من الفرار فماتوا تحت وابل الحمم النفطية ومنذ ذلك اليوم بدأ نجم العراق يسطع مثل المسبار الذي هبط على المريخ بل واقوى فلقد خلق النفط ثورة صناعية كبرى لاتزال مستمرة واليوم يتذكرون بأن جعلوا سبب هذا الارتفاع هو استعمال وسائل المواصلات لها وللتجارة تنافسآ محمومآ من اجل استبدال النفط بالكهرباء او الهايدروجين او الذرة وبينما يستمر حرب ( وأد ) لانتاج النفط في ليبيا واليمن والسودان وسوريا، لا بل حتى ايران والعراق، ومن المفارقة ان تركيا في سباقها المحموم عن النفط في البحر المتوسط استكشفت الغاز في البحر الاسود ويكفيها لـ 25 سنة قادمة الا انها لاترضى بأن تكون للكورد حصة مضافة من النفط شمال سوريا ورعبا من التطور السياسي لكوردستان بحيث لا تزال تفصل وتعزل وتطرد ممثلي الشعب الكردي خشية من انتشار نجاحهم وتصبح له خبرة في المجال السياسي وتقبل بالمواطن ادعاء كل شئ عدا اعتبار نفسه قومية مستقلة ولذلك انضمت الى كتلة دولية همها عرقلة انتاج النفط في نيجيريا وفنزويلا والمكسيك وباقي الدول التي اسلفنا مثل اليمن وليبيا والسودان بل وحتى بوليساريو يريدونها غير تابعة للمغرب على اعتبار احتمالات استكشاف النفط فيها .

الخلاصة نحن الكورد نام على تسميتنا كورد وكوردستان انزيمآ نفطيآ يتركز يومآ بعد اخر ففي ( قوبي قرداغ ) تم استخراج النفط ذلك ان الاستكشافات الفضائية استكشفت وجود النفط جوف الارض والجبال الشاهقة ولذلك نحن نقبل السكوت والهدوء ونبني مدننا وقرانا وايدينا على الزناد فلربما يقتنع الاخرون بحقنا في الانتاج ولنرى ان القنبلة النووية والصناعة النفطية وتركز بيوتات الاموال كلها محصورة بأيدي الجبابرة الاقوياء الذين لن يسمحوا لاحد بأنتاج النفط كما لايسمحون بأنتاج القنبلة النووية ولذلك فأن جائحة كوفيد ( 19 ) تحصد عشرات الالاف ولا احد مستعد للتساهل لا في الذرة ولا في النفط .

صلاح مندلاوي

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