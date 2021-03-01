وأكّد رئيس الجمهورية، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أن العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة، ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية.
وأشار سيادته إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، لافتاً إلى أن البلد يتطلع نحو البناء والاعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية.
وعبّر السيد الرئيس عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم.
من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الأواصر المشتركة.
PUKmedia
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: ضرورة العمل الدولي لتخفيف توترات المنطقة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: ضرورة العمل الدولي لتخفيف توترات المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).