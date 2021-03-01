رئيس الجمهورية: ضرورة العمل الدولي لتخفيف توترات المنطقة

2021/03/01 | 14:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين 1 آذار 2021 في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية مصر العربية وليد محمد إسماعيل، وأستراليا باولا إليزابيث كانلي، وإندونيسيا ايلمار ايوان لوبس والبرازيل لويس ايفالدو.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أن العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة، ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية.

وأشار سيادته إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، لافتاً إلى أن البلد يتطلع نحو البناء والاعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية.

وعبّر السيد الرئيس عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم.

من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الأواصر المشتركة.

PUKmedia

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