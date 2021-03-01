حقيقة استهداف قاعدة عين الاسد الجوية في الانبار

2021/03/01 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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فند مصدر امني، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن قصف يستهدف قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "لا يوجد اي استهداف او قصف على قاعدة عين الاسد الجوية بمحافظة الانبار".يشار الى ان القوات الامريكية تفرض اجراءات امنية غير مسبوقة على قاعدة عين الاسد الجوية تحسبا لأي طارئ".

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