الطاقة النيابية: الموازنة مبنية على دعم الزراعة والصناعة وخفض كبير للعجز

2021/03/01 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت عضوة لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري، الاثنين، إن موزانة 2021 مبنية على دعم القطاع الزراعي والصناعي بصورة كبيرة.وقالت البجاري في حديث صحفي، إن "موازنة 2021 مبنية على دعم القطاع الزراعي والصناعي للتقليل من الاعتماد على النفط وهذه الخطوة جيدة جدا".واشارت الى أن "عودة المعامل وتشجيع القطاع الخاص والزراعة وفرض رسوم وضرائب على الاستيراد سيؤدي الى تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتوج المحلي".وبينت البجاري أن "ارتفاع اسعار النفط سيذهب لتغطية العجز المال ، والعجز المالي نزل من 71 تريليون دينار الى 25 تريلون دينار".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اعلن، أمس الاحد، تجاوز الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن "وضعنا الاقتصاد العراقي على بداية صحية ونتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر، ونجحنا رغم الظروف والتحديات، ونجحنا في تقليل الاعتماد على النفط في موازنة سنة ٢٠٢١ وجعله ٧٠٪ بعد ان كان ٩٦٪, والنسبة كانت لصالح تنشيط الصناعة والزراعة والقطاعات الاخرى".

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