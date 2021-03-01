سوق العراق للاوراق المالية يطلق التداول على أسهم شركتين

2021/03/01 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قرر سوق العراق للاوراق المالية، اطلاق التداول على أسهم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات وشركة المصرف الوطني الاسلامي.

وقال السوق في وثيقة اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن قرار اطلاق التداول جاء "استناداً الى كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم (383/10) في 23/2/2021 ولمناسبة تزويدنا بالبيانات المالية للشركة (الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات) بموجب كتابها المرقم 125 في 25/2/2021".

وأضاف: "ستم اطلاق التداول على اسهم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات اعتباراً من جلسة يوم الاثنين الموافق 1/3/2021 بعد ايفائها بمتطلبات الافصاح المالي وتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019".

ويبلغ رأسمال الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات 5 مليارات دينار.

كذلك، قرر السوق اطلاق التداول على اسهم شركة المصرف الوطني الاسلامي اعتباراً من جلسة يوم غد الثلاثاء المصادف 2/3/2021، استناداً الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2).

ويبلغ رأسمال شركة المصرف الوطني الاسلامي 251 مليار دينار.

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