الكاظمي: زيارة البابا تمثل تفهما منه لنهج التسامح والشراكة الوطنية لدى العراقيين

2021/03/01 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الأهمية البالغة التي تمثلها الزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس الى العراق.

وقال الكاظمي في مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط، وتحدث فيها عن عدد من الملفات ذات الأهمية الكبيرة في المرحلة الراهنة، قال ان الزيارة تشكل بالنسبة للشعب العراقي بكل مكوناته، برمزيتها ودلالاتها، تفهماً ودعماً من قداسة البابا لنهج التسامح والشراكة الوطنية وأواصر المواطنة، مبينا ان مصدرا مسؤولا في مكتب المرجع الديني السيد السيستاني كان قد أدلى بتصريح يشير فيه إلى عدم تطرق السفارة البابوية في بغداد، إلى التوقيع على أي وثيقة في لقاء البابا بالسيد السيستاني، في حين أكد الكاظمي ان الحكومة والأجهزة الأمنية اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها تأمين حركة قداسة البابا وسلامته.

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