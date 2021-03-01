الرئيس برهم صالح يدعو إلى تخفيف التوتر وإرساء السلام في المنطقة

2021/03/01 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس العراقي برهم صالح، الدعوة الى تخفيف التوتر وارساء السلام في المنطقة.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال استقباله سفراء مصر وأستراليا وإندونيسيا ان العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة، ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية.

وأشار صالح إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، لافتاً إلى أن البلد يتطلع نحو البناء والاعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية.

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