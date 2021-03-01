الازمة النيابية : الفترة القادمة ستشهد حظر تام لمدة اسبوع

2021/03/01 | 14:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي اليوم الاثنين ان” الموقف الوبائي الحالي يبشر بخير ، والفترة القادمة ستشهد حظر تام لمدة اسبوع واحد يتبعها حظر جزئي لاسبوع ثاني فقط”.

وقال الموسوي في بيان تلقت ” خبر برس” نسخة منه ، ان” آلية الدوام الرسمي للعام الدراسي الحالي لغاية الآن هو إجراء الامتحانات النهائية ” الكترونيا ” ما عدا الدراسات العليا والمراحل المنتهية لكليات الطب البشري”.

واضاف الموسوي ” من الممكن اجراء التغييرات على ذلك حسب الموقف الوبائي ومستحدثاته .

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