إيران تطور حقلاً نفطياً مشتركاً مع العراق

2021/03/01 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

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دشنت وزارة النفط الايرانية، اليوم الاثنين (1 آذار 2021)، مشروع تطوير حقل "آذر" النفطي المشترك مع العراق ومصفاة تكريرية جنوب البلاد.

واوضح وزير النفط "بيجن زنكنة"، أن "الاستثمارات الموظفة بلغت 2.6 مليار دولار بمشروع تطوير حقل آذر في ايلام (غرب) ومصفاة نفط " كنكان" جنوب إيران".

وأشار الى أن "مشروع حقل آذر مبيّنا أن حجم الانتاج فيه مع افتتاح المرحلة التطويرية الثانية قد بلغ 65 ألف برميل يوميا صعودا عن مستوى 30 ألف برميل المحقق في المرحلة الاولى".

وحول مصفاة تكرير "كنكان" لفت الى أن المشروع يقع في منطقة عسلوية وبجوار مصفاة المرحلة الـ 12 من حقل بارس الجنوبي، وأن الاستثمارات الموظفة فيها بلغت بواقع 1 مليار دولار وهو المشروع البتروكيماوي الـ 12 الذي يتم افتتاحه منذ 20 مارس/آذار 2020 حتى الان.

زنكنة أكد أن طاقة إنتاج المصفاة تبلغ 3.5 مليون طن سنويا، وتعد في سلسلة انتاج البتروكيماويات كمشروع رئيس في انتاج اللقيم، وأن مبيعاتها السنوية ستلامس 1 مليار دولار.

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