مصدر في الصحة يحدد ساعة وصول طائرة اللقاحات من ’’رحلة الصين’’

2021/03/01 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد مصدر مسؤول في وزارة الصحة والبيئة، الاثنين (1 آذار 2021)، مساء اليوم موعداً لوصول اللقاح الصيني المضاد لكورونا إلى العراق.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرة القوة الجوية العراقية التي توجهت إلى الصين لجلب لقاح سينوفارم ستصل في الساعة التاسعة من مساء اليوم، إلى بغداد".

وأضاف، أن "وزارة الصحة أكملت استعداداتها لاستقبال اللقاح المضاد لكورونا في مطار بغداد الدولي".

وكانت الطائرة العراقية، قد وصلت إلى بكين، فجر الأحد الماضي، لتوريد لقاح سينوفارم من الصين.

ويوم أمس، ذكرت السفارة الصينية، في بيان عبر موقعها الرسمي على ’’فيسبوك’’، ان "الطائرة العراقية التي وصلت إلى بكين ستحمل شحنة لقاحات تبرعت بها الصين للحكومة العراقية".

واوضح البيان ان "عملية شحن اللقاحات الصينية المضادة الكوفيد-19 التي تبرعت بها الحكومة الصينية للحكومة العراقية، اجريت بعد ان وصلت الطائرة العراقية إلى مطار بكين العاصمة الدولي".

ويعتقد معنيون بالشأن الصحي، بأن الصين لن تتبرع بشحنة كبيرة من اللقاحات للعراق، خصوصاً وأنها سبق وأن تبرعت لعدد من الدول، بـ 50 ألف جرعة لقاح، كتعبير عن الصداقة.

ويذكر السفير الصيني في العراق، تشانغ تاو، أن الحكومة الصينية قررت مؤخرا التبرع للجانب العراقي بخمسين ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

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