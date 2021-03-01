2021/03/01 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن أن الشرطة المحلية، داهمت مكاتب نادي برشلونة في "كامب نو"، صباح اليوم الإثنين، للبحث والتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا باسم (بارسا جيت)، المتهم فيها جوسيب ماريا بارتوميو.

وتقوم الشرطة بالبحث عن أدلة جديدة، في الجريمة المتعلقة بالإدارة غير العادلة والفساد بين الأفراد، فيما يتعلق بمسألة الشبكات الاجتماعية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" وإذاعة "كادينا سير"، أنه تم القبض على جوسيب ماريا بارتوميو، وأوسكار جراو، المدير التنفيذي لنادي برشلونة، ورومان جوميز بونتي، المسئول عن الشئون القانونية بالنادي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم عزل العديد من المديرين التنفيذيين لنادي برشلونة وفصلهم من مناصبهم بناء على التحقيقات الجارية حاليًا.

كانت الشرطة الكتالونية، أشارت في تحقيقها العام الماضي إلى أن هناك أدلة فساد في القضية الشهيرة، وأن تعاقد برشلونة مع شركة (I3 Ventures) لمتابعة ما يثار حول النادي، على مواقع التواصل، كان بمقابل قد يكون أعلى 6 مرات من المعتاد.

وتعاقد برشلونة في 2017 مع شركة استشارات مقابل مليون يورو سنويا، كانت تقوم بمهاجمة لاعبين مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه على مواقع التواصل، ومرشحين سابقين لانتخابات النادي.

وذكرت الشرطة أنه تم ”تقسيم العقود والفواتير بطريقة احتيالية لتفادي إشراف هيئة الرقابة بالنادي“.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الإسبانية تقتحم نادي برشلونة وتعتقل بارتوميو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الإسبانية تقتحم نادي برشلونة وتعتقل بارتوميو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).