عصابة مسلحة تقتحم منفذا للصيرفة وتستولي على مبالغ مالية في ديالى

2021/03/01 | 14:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / داهمت مجموعة مسلحة منفذ للصيرفة في محافظة ديالى وأستولت على مبالغ مالية كبيرة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عصابة سطو مسلح أقتحمت منفذا للصيرفة قرب منطقة جسر الجورجية شمال بعقوبة واستولت على مبلغ / 90 / مليون دينار ولاذت بالفرار .واضاف ان الاجهزة الامنية شرعت بعملية تفتيش في محيط المنطقة بحثا عن العصابة ./انتهى

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