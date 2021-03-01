2021/03/01 | 14:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / وصل وفد امني الى ناحية جلولاء في محافظة ديالى للاطلاع على سير العمليات الامنية المشتركة التي انطلقت يوم امس .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان وفدا امنيا من وزارة الدفاع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الزيدي وصل الى ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة وعقد اجتماعا استثنائيا مع قائد محور ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي وقادة الوية الحشد”.واضاف تم خلال الاجتماع بحث خطط العملية الواسعة في زور شيخ بابا ضمن حوض ريف جلولاء وخانقين وما تحقق من انجازات امنية من فتح طرق ونشر النقاط وزيادة التوغل في عمق الزور لانهاء مضافات داعش /انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب قائد العمليات المشتركة يصل الى جلولاء للاطلاع على سير العمليات العسكرية في زور شيخ بابا وخانقين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب قائد العمليات المشتركة يصل الى جلولاء للاطلاع على سير العمليات العسكرية في زور شيخ بابا وخانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).