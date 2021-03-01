الكاظمي قرار تواجد القوات الأجنبية بيد هؤلاء..

2021/03/01 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن قرار تواجد القوات الأجنبية يعود إلى العراق وحكومته....

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