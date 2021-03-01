القوات الأمريكية تخرج رتلا محملا بمسروقات من الحسكة إلى العراق

2021/03/01 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر سورية عن اخراج القوات الأمريكية رتلا من الشاحنات المحملة بالمسروقات من الحسكة ومتجهة الى العراق....

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